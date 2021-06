Palù (Aifa): "La vaccinazione degli adolescenti serve per bloccare le varianti"

admpumiddle

Il presidente dell'Aifa, Giorgio Palù, durante una conferenza stampa a Venezia, ha parlato dell'importanza sociale delle vaccinazioni agli adolscenti ai fini di interrompere le catene di contagio."Vaccinarsi non è solo un diritto per la nostra salute ma un dovere per la comunità e quindi in un momento di bassa prevalenza in cui iniziano a circolare delle varianti sappiamo che la vaccinazione soprattutto con mRna è efficace. Quindi, la vaccinazione anche dei 12-15enni è importante per interrompere la catena del contagio e bloccare le varianti"."La vaccinazione eterologa è sicura, lo testimoniano 6 lavori scientifici internazionali e lo ha pubblicato ieri anche la rivista 'Lancet': non c'è un rischio maggiore di reazioni avverse con l'eterologa".E il prof. Palù ha poi tenuto a sottolineare: "capisco benissimo che l'opinione pubblica possa essere sconcertata di fronte alle troppe voci che si susseguono quotidianamente, ma la scienza non è democratica. E ricordo che in altri Paesi, come la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti sono uuno scienziato è delegato a parlare ufficialmente, proprio per non creare confusione".E, ancora secondo il presidente dell'Aifa: "Di fronte ad una pandemia, il federalismo ed il regionalismo non vanno bene: il centro deve dare la regia e proprio per questo avevo suggerito al ministro della salute di prendere l'iniziativa. Speranza ha poi preferito che si pronunciasse l'Aifa".E il prof. Palù ha quindi annunciato che "domani in Cts prenderemo in esame la decisione del presidente della Campania De Luca che non vuole fare la vaccinazione eterologa. Ricordo comunque che il Cts è un organo consultivo e non prende decisioni ma può dare solo un consiglio", ha concluso.