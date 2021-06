L'ironia di Burioni: "Tra poco vaccini in base al segno zodiacale e richiami in base all'ascendente"

admpumiddle

outstream

ad_dyn<

Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su Twitter ha ironizzato sulla comunicazione già in precedenza da lui stesso definita “scellerata” sui vaccini anti-Covid.“Prossimamente vaccini secondo il segno zodiacale. E per il richiamo? Ovvio, si guarda l’ascendente. E se qualcuno ha dubbi è un no-vax”.Le parole di Burioni arrivano in seguito allo stop al vaccino AstraZeneca agli under 60 e l’indicazione a effettuare, per chi ha già avuto la prima dose del vaccino anglo-svedese, una vaccinazione eterologa, che consiste nel richiamo con un vaccino a mRna.Una scelta che in queste ore sta dividendo gli esperti, tra chi giudica la soluzione positiva e chi invita ad un maggiore approfondimento.“La vaccinazione eterologa è sicura, lo testimoniano 6 lavori scientifici internazionali e lo ha pubblicato ieri anche la rivista ‘Lancet’: non c’è un rischio maggiore di reazioni avverse con l’eterologa”, ha assicurato il presidente dell’Aifa Giorgio Palù oggi a margine di un incontro a Palazzo Balbi a Venezia.Palù ha sottolineato: “Capisco benissimo che l’opinione pubblica possa essere sconcertata di fronte alle troppe voci che si susseguono quotidianamente, ma la scienza non è democratica. E ricordo che in altri Paesi, come la Germania, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti sono uno scienziato è delegato a parlare ufficialmente, proprio per non creare confusione”.E, ancora secondo il presidente dell’Aifa: “Di fronte ad una pandemia, il federalismo ed il regionalismo non vanno bene: il centro deve dare la regia e proprio per questo avevo suggerito al ministro della salute di prendere l’iniziativa. Speranza ha poi preferito che si pronunciasse l’Aifa”.Il professor Palù ha quindi annunciato che “domani in Cts prenderemo in esame la decisione del presidente della Campania De Luca che non vuole fare la vaccinazione eterologa. Ricordo comunque che il Cts è un organo consultivo e non prende decisioni ma può dare solo un consiglio”, ha concluso.