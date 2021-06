Dopo la morte della diciottenne la Sicilia sospende AstraZeneca sotto i 60 anni

admpumiddle

La diciottenne morta, i dubbi di alcuni studiosi. Altri casi di trombosi. Che succede?

Nel frattempo la Sicilia ha sospeso il vaccino AstraZeneca in via cautelativa sotto i 60 anni.

La decisione è emersa da una circolare che porta la firma del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico ad interim della Regione Siciliana Mario La Rocca.

"E' una decisione presa in via cautelativa, così come fatto da altre Regioni - ha spiegato La Rocca - in attesa che il Cts decida al riguardo".

