Elena Cattaneo attacca l'anti-scienza a Propaganda Live e sui social è un trionfo

Un intervento appassionato che ha spiegato come sia pericoloso trattare l’anti-scienza e la superstizione come se si trattasse di una cosa seria. O come far partecipare al dibattito scientifico la Fata Turchina e ascoltare il suo parere.

Così la senatrice a vita Elena Cattaneo intervistata da Diego Bianchi a Propaganda Live.

"Non è solo una questione sul corno letame, il vero problema è che quando si dà dignità di legge al pensiero magico si inquina il dibattito pubblico e si condiziona il futuro dei giovani a queste realtà bislacche”.

E ancora: quando si dà legittimità ai terrapiattisti dell'agricoltura si inquina il dibattito pubblico, si apre uno scenario in cui 2+2 può fare 5.

Chi vogliamo essere e cosa vogliamo essere come società domani?

Un intervento che ha conquistato il mondo social, dove pure i terrapiattista non mancano.