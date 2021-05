Sileri vede la fine del tunnel: "Con le vaccinazioni stiamo superando il virus"

admpumiddle

C'è ottimismo nel mondo scientifico circa l'andamento della pandemia in Italia, e i dati quotidiani, al netto della tragicità delle centinaia di morti che ancora si contano ogni giorno, confortano tale abbassamento della curva sia dei contagi che dei ricoveri.''I numeri andranno sempre meglio. Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale. Significa che stiamo superando il virus, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo''.Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite a 'Domenica In'."Sappiamo che la durata della copertura dei vaccini è di 8 mesi, probabilmente arriverà a un anno. I sei mesi a mio avviso dovrebbero essere valutati a sei mesi e spostati in avanti ad altri sei mesi altrimenti rischiamo di vaccinare a giugno i primi medici che hanno fatto il vaccino a dicembre".In sei mesi c'è stato da chi diceva 'fa il sindaco di Roma', domenica scorsa ero presidente della Regione Lazio sui giornali ma l'unico posto per il quale mi candido è in sala operatoria alla fine della legislatura"."Nessuno ci crede, tutti pensano che tornerò a fare il politico - ha aggiunto -. Io ho dato il massimo, finito il Covid e reimpostato il lavoro per riprendere i lavori chirurgici il mio compito si esaurisce.Il mio amore è la chirurgia".