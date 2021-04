Salvini definisce Crisanti esperto di zanzare e il microbiologo replica: “Non capisce nulla, è in malafede”

admpumiddle

Non sarebbe neanche da rispondergli per non dargli soddisfazione, ma Crisanti ha voluto farlo riducendo in polvere gli attacchi di Salvini, ancora una volta senza capo né coda e contrari alla scienza.

“Cosa rispondo quando Salvini ironizza sul fatto che sono un esperto di zanzare? Che non capisce nulla. E’ demagogia allo stato puro“, risponde l’epidemiologo Andrea Crisanti, dopo un video in cui Salvini ironizzava sul suo spessore scientifico definendolo “un esperto di zanzare” al contrario di Matteo Bassetti (direttore del Reparto malattie infettive al San Martino di Genova, ndr) che “si occupa di persone”.

“Io penso che i politici dovrebbero interessarsi di politica – ha spiegato il professore – Le zanzare causano 800 milioni di casi di malattia all’anno, è di questo che mi sono sempre occupato, di sistemi di controllo, in modo particolare in paesi in via di sviluppo in cui hanno un’epidemia praticamente ogni anno. Sono proprio i paesi in cui ci stanno più esperti di zanzare, come il Giappone, l’Australia, la Nuova Zelanda, il piccolo Vietnam che sono stati in grado di controllare l’epidemia perché lì ci sono le persone che le epidemie le hanno viste davvero, non gente che è andata in giro senza mascherina e ha dato un esempio pessimo“, ha detto il direttore del reparto di Microbiologia dell’Università di Padova.

“Io penso che queste persone utilizzino in malafede, sfruttando le ansie, le frustrazioni e le aspettative delle persone, degli argomenti per causare danni al Paese – ha proseguito – Questa è demagogia allo stato puro. Queste sono cose che mi fanno veramente irritare perché dimostrano che non sono in buona fede”, ha concluso Crisanti.