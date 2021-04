Il virologo Silvestri: "Israele zona bianca? Le vaccinazioni fanno la differenza"

admpumiddle

A sottolineare l’importanza della rapidità dei vaccini ci pensa il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, che in un post su Facebook - intitolato 'Terra promessa' - fa il punto sul caso Israele, territorio ormai libero dal virus.

"In Israele è praticamente tutto aperto da settimane: una bellissima zona bianca (o biancoblu, se preferite) dove tutto o quasi è tornato normale".

A fare la "differenza? Semplicissimo: il passo della vaccinazione. In Israele la grande maggioranza della popolazione adulta è stata rapidamente vaccinata (con Pfizer), e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

"In Israele, Paese da 9,2 milioni di abitanti - spiega lo scienziato - la media mobile a 7 giorni (7-Dma) dei morti di Covid-19 è 1, il che vuol dire che in quel Paese ormai, in media, solo una persona al giorno muore di Covid. Facendo la proporzione" considerando la numerosità della popolazione, è come se in Italia ne morissero tra 6 e 7 (in realtà sono 50 volte di più, circa 328 al giorno come 7-Dma). Da notare anche che la 7-Dma dei nuovi casi di Covid-19 in Israele è 127 e qui, sempre facendo la proporzione, è come se in Italia ce ne fossero circa 825 (mentre in realtà sono oltre 13mila)".

"Segnaliamo che Israele usa i 'pass vaccinali'", evidenzia Silvestri. "In altre parole, sei vaccinato certe cose le puoi fare", mentre se "non sei vaccinato non le fai. Non ti sta bene? O ti vaccini, o ti adatti".

"Questo risultato straordinario - conclude il virologo - è l'effetto dell'inferno della scienza scatenato contro il virus (ricordate?), e della 'cavalleria dei vaccini' il cui arrivo avevamo annunciato da tempo, mentre le solite prefiche dicevano che ci sarebbero voluti anni ed anni. Dove la cavalleria è arrivata, vedi Uk e Usa, il virus è alle corde. L'ottimismo della conoscenza aveva ragione, mille volte ragione”.

