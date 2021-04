Entro fine anno la Pfizer promette una pillola per curare il Covid

admpumiddle

Solo i progressi della scienza possono aiutarci a sconfiggere il virus, o quantomeno ad affrontarlo per renderlo meno potente e finalmente debellarlo.

Un farmaco orale sperimentale della Pfizer per il trattamento del Covid-19 potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno, ha detto martedì Albert Bourla, il Ceo dell'azienda farmaceutica.

Il trattamento potrebbe essere usato nelle prime fasi della malattia e non richiederebbe un ricovero in ospedale.

Pfizer, che ha sviluppato il primo vaccino Covid-19 con il produttore farmaceutico tedesco BioNTech, ha avviato a marzo uno studio clinico in fase iniziale per testare una nuova terapia antivirale per il Covid. outstream

Il farmaco fa parte di una classe di medicinali chiamati inibitori della proteasi e agisce inibendo un enzima necessario al virus per replicarsi nelle cellule umane. Gli inibitori della proteasi sono usati per trattare altri patogeni virali come l'HIV e l'epatite C.