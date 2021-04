Mentre i fan di Trump vogliono il 'liberi tutti' altri 469 morti per Covid

admpumiddle

I dati sono ancora brutti e dimostrano l'irresponsabilità di coloro che invocando solo aperture senza fare troppi calcoli potrebbero creare le condizioni per un rilancio dell'epidemia mentre la campagna vaccinale stenta a decollare.In Italia ci sono 16.168 nuovi casi di coronavirus a fronte di 334.766 tamponi effettuati. Il tasso di positività sale al 4,8% (+0,4%).Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 469 decessi (contro i 476 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 115.557.I guariti sono 20.251 mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3.490 pazienti (in calo di 36 unità nel saldo giornaliero tra entrate e uscite).Calano le persone ricoverate (-583) Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 216 (martedì erano 242).Nei reparti ordinari sono ricoverate 26.369 persone, in calo di 583 rispetto al giorno precedente.In Campania e Lombardia più di 2mila nuovi casi La Regione che mostra il maggior incremento giornaliero di nuovi casi di coronavirus è la Campania, dove in 24 ore si sono registrati 2.212 positivi su 21.170 tamponi.In Lombardia, invece, sono 2.153 i nuovi casi, a fronte di 50.847 test analizzati nelle ultime 24 ore.