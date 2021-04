Palù (Aifa): "AstraZeneca non è vietato ai più giovani, ma solo consigliato agli over 60"

admpumiddle

Il vaccino AstraZeneca ha fatto discutere i più esperti virologi in Italia, ma quel che è certo è che il vaccino è efficace.

Sulla scelta delle fasce d’età a cui somministrarlo prova a fare chiarezza il presidente dell’Aifa Giorgio Palù: "Sia Ema che Oms non hanno posto restrizione dai 18 anni in su. L'indicazione che abbiamo dato in Italia, non solo l'Aifa ma l'Istituto superiore di Sanità, il Dipartimento di prevenzione del ministero e il Consiglio superiore di Sanità, abbiamo indicato come preferenziale la vaccinazione dai 60 anni in su'".

Poi prosegue: “Il vaccino Astrazeneca non è stato vietato, non è controindicato neanche per i più giovani. L'indicazione, il suggerimento è per gli over 60, né più né meno di quello che ha fatto la Germania e la Spagna, mentre in Francia hanno dato indicazioni per gli over 55".

“Con il governo deciso cambio di passo” - In Italia c'è stato un cambio di passo dal vecchio al nuovo governo? "Io lo vedo in quello che io chiamo il combinato disposto tra un generale degli alpini, che ha preso in mano con decisione e pragmatismo la situazione, e un primo ministro esperto di economia che ha subito colto quale era la priorità: ricoprire con il vaccino, quella fascia di popolazione che era più a rischio, gli anziani. Un cambio di passo netto c'è stato".

