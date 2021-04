Altri 481 italiani uccisi da Covid e tornano a crescere le terapie intensive

admpumiddle

Numeri brutti: nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 21.932 nuovi casi a fronte di 331.154 tamponi (giovedì erano stati 23.649 su 356.085 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 481.

I guariti/dimessi sono stati 19.620. Sono in calo gli ingressi in ospedale (-245) mentre aumentano quelli in terapia intensiva (+23).

Il tasso di positività è del 6,6%, stabile rispetto al giorno precedente.

In tutto è stato immunizzato il 5,51% della popolazione (con due dosi); gli over 80 vaccinati hanno raggiunto quota 80,88%. A questo ritmo il 10% della popolazione risulterà vaccinato tra 2 mesi e 2 giorni (3/6/2021) e tutti gli over 80 tra 18 giorni (20/4/2021).

In Lombardia 3.941 nuovi casi e 97 decessi

Con 57.421 tamponi effettuati è di 3.941 il numero di casi positivi registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 6,8%. Continuano a diminuire i ricoverati: sono 857 in terapia intensiva, quindi tre meno di ieri, e 6.703 negli altri reparti (-120). Sono invece 97 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 30.959. Per quanto riguarda le Province, 1.273 contagi sono stati segnalati a Milano di cui 537 in città; 656 a Brescia, 389 a Monza, 299 a Como, 264 a Bergamo, 217 a Mantova, 195 a Pavia, 164 a Varese, 137 a Cremona, 97 a Lecco, 84 a Lodi e 63 a Sondrio.

Veneto, 1.567 nuovi casi e 29 morti nelle 24 ore

Sono 1.567 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Veneto nelle ultime 24 ore, con un'incidenza del 3,92% sui 39.925 tamponi effettuati. Lo ha riferito oggi il presidente regionale Luca Zaia. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia è di 386.038. Gli attuali positivi sono 37.999. Si registrano 29 decessi, con il totale a 10.682. Nei reparti ordinari sono ricoverati 1.931 pazienti, 13 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoverati sono 299 (+1).