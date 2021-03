Bassetti difende AstraZeneca: "È un ottimo vaccino, non riesco a capire le polemiche"

admpumiddle

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, commentando le polemiche sui 29 milioni di dosi AstraZeneca ferme nell'azienda Catalent di Anagni, e i nuovi dati sul vaccino diffuso dall'azienda dai quali emerge un'efficacia del 76% nella prevenzione della malattia sintomatica e del 100% nell'evitare forme gravi e ricoveri, ha dichiarato: "Il vaccino AstraZeneca è un ottimo vaccino e francamente non riesco a comprendere tutta questa polemica che c'è intorno. È efficace nel ridurre i ricoveri ospedalieri, i quadri della malattia grave e dell'evento morte, e per queste situazioni il vaccino ha un dato del 100%. Sinceramente dico basta alle polemiche che non portano da nessuna parte e danneggiano le vaccinazioni nel nostro Paese".