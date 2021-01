Burioni si vaccina: "Una vittoria della scienza da non sprecare"

Un altro messaggio ai No-Vax: vaccini sicuri ed efficaci contro Covid-19 a meno di un anno dalla scoperta del virus: "È una vittoria della scienza da non sprecare. Bisogna fare presto a vaccinare. I numeri delle vaccinazioni in Italia stanno migliorando, dobbiamo essere pronti a vaccinare di più, ci vogliono medici, infermieri e tanti punti dove si possa somministrare il vaccino. Bisogna coinvolgere i medici di famiglia, bisogna coinvolgere tutti".

E' l'esortazione del virologo Roberto Burioni, virologo Roberto Burioni, che questa mattina si è vaccinato contro Covid-19 nel 'suo' San Raffaele di Milano.

"Questa è una emergenza - sottolinea il virologo dell'università Vita Salute San Raffaele - e bisogna sfruttare davvero tutte le possibilità per vaccinare". Si tratta di "un vaccino che non è particolarmente difficile da somministrare e ora con Moderna - spiega - non ci saranno neanche particolari esigenze di refrigerazione. Non solo si può, ma si deve aprire alla vaccinazione di massa. Coprire i sanitari è solo la parte iniziale d'emergenza, ma si deve coprire tutti e in fretta. Perché questa potrebbe essere l'uscita da questo incubo, per tornare finalmente a vivere come una volta".