Il Covid non si ferma: 548 decessi, tasso di positività all'11.38%, più ricoveri

Dati ancora brutti che, secondo il presidente del Css Locatelli, sono anche il frutto dello shopping natalizio al quale nonostante gli appelli molti hanno partecipato senza rispettare le regole.



Sono 20.331 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 178.596 tamponi effettuati. Il tasso di positività resta stabile all'11,38%.Nelle ultime 24 ore ci sono stati 548 decessi, per un totale di 76.877 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 2 unità i pazienti in terapia intensiva (2.571 in tutto), mentre sono 221 in meno le persone ricoverate negli altri reparti Covid (23.174).I numeri della pandemia Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Gli attualmente positivi sono 568.712, in calo rispetto a ieri (-449). I guariti di oggi sono 20.227 per un totale di 1.556.356.

Il Veneto con 3.638 casi è la Regione che registra oggi più nuovi contagi per coronavirus. Seguono la Lombardia (+2.952), il Lazio (+2.007) e Toscana (+1.692), con Emilia Romagna e Puglia che superano i 1.500 casi.