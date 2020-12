Altri 575 morti di Covid, preoccupano sempre di più i tanti contagi del Veneto

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 16.202 nuovi casi di coronavirus a fronte di 169.045 tamponi effettuati (martedì i contagi erano stati 11.212 su 128.740 test). I morti sono stati 575, che portano il totale dei decessi a 73.604. In calo le terapie intensive (-21) e i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid (-96). I guariti sono stati 19.960.

I numeri della pandemia Il tasso di positività odierno sale al 9,58% (+0,9% rispetto a martedì). Attualmente in Italia sono positive 564.395 persone, 4.333 in meno di ieri. Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva scende di 21 unità (2.528 in tutto) nonostante i 175 nuovi ingressi delle ultime 24 ore. Il numero di ricoverati con sintomi in Italia scende a 23.566 unità (-96 rispetto a ieri).

I contagi nelle Regioni Con 2.986 nuovi positivi anche oggi è il Veneto la Regione italiana con il maggior incremento di casi. Segue la Lombardia con 1.673, la Puglia con 1.470, l'Emilia Romagna con 1.427, il Lazio con 1.333, la Sicilia con 1.084 e il Piemonte con 1.046. In tutte le altre Regioni si registrano meno di mille casi. La Regione con l'incremento minore di casi è la Valle d'Aosta, con 14.