Strage Covid: altri 659 morti nell'Italia dove qualcuno protestava per i veglioni

I dati non sono buoni e vengono in mente le esternazioni dei vari presidente di regione (Fontana tra tutti) che si indignavano nel vedere che la loro regione era in fascia rossa. Perché se fosse dipeso da loro e da tutti quelli che non volevano le chiusure, che inneggiavano ai bar e ristoranti aperti e che spingevano in maniera irresponsabile per l'apertura delle piste da sci chissà di quali ben più gravio dati staremmo parlando.Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.212 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 128.740 tamponi effettuati (lunedì i contagi erano stati 8.585 su 68.681 test). Il tasso di positività è sceso all'8,7%. Aumenta il numero di morti: solo oggi sono decedute 659 persone (ieri erano state 445). Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-16) e quelli negli altri reparti Covid (-270).I 659 nuovi decessi nelle ultime 24 ore portano il totale dall'inizio della pandemia a 73.029. Il dato è in forte crescita rispetto a lunedì, quando le vittime registrate erano state 445.Sono 23662 (270 meno di ieri) le persone attualmente ricoverate con sintomi negli ospedali. In terapia intensiva oggi ci sono 2549 persone (-16). Nelle ultime 24 ore in intensiva sono entrate 256 persone (ieri 167). In isolamento domiciliare si trovano oggi 542517 persone (-6207). E' quanto rende noto il ministero della Salute. Complessivamente sono positive al coronavirus 568.728 persone.Con 2.655 è il Veneto la Regione con il maggiore numero di nuovi casi. Dietro il Lazio con 1.218 casi. In tutte le altre Regioni si sono registrati meno di mille nuovi casi. Ultimo il Molise con 7 casi.