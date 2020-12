L'infettivologo Giovanni Di Perri dopo essere stato vaccinato: "Il più bel regalo di Natale"

Le prime parole dell'infettivologo Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie infettive dell'ospedale Amedeo di Savoia di Totino, che scherza con i giornalisti qualche minuto prima di sottoporsi, per primo in Piemonte, alla vaccinazione anti Covid: "Il vaccino è il più bel regalo di Natale, dopo viene la vittoria della Fiorentina sulla Juve"."Sono molto contento - aggiunge - è un giorno importantissimo, sono preoccupato in termini propositivi perché la giornata riesca. Ci sono molti vaccini da fare. E' in gioco qualcosa di molto, molto , grosso perché non ci siamo conto fino adesso di come può precipitare la situazione se non ci liberiamo di questa follia che vi ha travolto""Il vaccino è uno strumento che ha dimostrato un'efficacia oltre le aspettative, mi sarei accontentato di un'efficacia del 60%, siamo oltre il 90 adesso si tratta di distribuirlo, di organizzarsi d farlo arrivare soprattutto inizialmente nelle fasce più a rischio perché quando queste saranno in sicurezza ragioneremo con maggiore serenità per quella che sarà la fase successiva".