Il Covid non si ferma a Natale: 459 decessi e 19.037 nuovi contagiati

Sono 19.037 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 25 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 459 morti che portano il totale a 71.359 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Tasso possitività tamponi sale al 12,5% - Sono 152.334 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, circa 41mila in meno rispetto a ieri secondo il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 12,49%, oltre tre punti in più rispetto a ieri quando era al 9,3%

LOMBARDIA - A fronte di 27.942 tamponi effettuati sono 2.628 (di cui 198 'debolmente positivi') i nuovi positivi (9,4%). I guariti e dimessi sono 1.721, su un totale di 386.391 da inizio pandemia, di cui 3.742 dimessi e 382.649 guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 522, uno più di ieri, i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.976 (-202 da ieri). I decessi, totale complessivo: 24.782 (+105). La provincia piu' colpita e' Milano, con 878 nuovi casi di cui 332 a Milano città, seguita da Brescia con 366, Pavia con 209 e Monza con 183.

PUGLIA - Sono 1.011 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 26 morti. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Tra i decessi, 13 sono avvenuti in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto.

VENETO - Sono 5.010 i contagi da coronavirus resi noti in Veneto secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 94 morti che portano il totale a 5.953 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

SARDEGNA - Sono 409 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Sardegna secondo il bollettino. Da ieri, segnalati altri 3 morti. Nel complesso sono 29.876 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 409 nuovi casi e 3 decessi (701 in tutto). In totale sono stati eseguiti 466.701 tamponi con un incremento di 3.884 test. Sono invece 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), 43 (+2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793.

EMILIA ROMAGNA - Sono 2.127 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino regionale. Da ieri sono stati registrati altri 65 morti. Complessivamente, tra i nuovi positivi 469 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 700 sono stati individuati all'interno di focolai già noti.