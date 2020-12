Zampa: "Sul Covid Salvini dice sempre il contrario del governo senza conoscere fatti e scienza"

Parole nette: "Salvini dice sempre il contrario di quello che dice il governo. Anche senza misurarsi con i fatti e con la comunità scientifica": così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, commentando le posizioni del leader leghista."Si è deciso di chiudere in maniera molto rigorosa, di chiudere parecchio", ha aggiunto.“Qui al ministero della Salute - ha spiegato Zampa - abbiamo proposto di optare per una misura rigorosa che assomigli molto alla zona rossa. Sarà un Natale poco allegro, è vero, ma sarà più sereno perché le persone a cui vogliamo bene sono in sicurezza"."Tutti nel governo - ha aggiunto la sottosegretaria - condividiamo l'idea di voler rallentare la curva ma io credo che si ottenga realmente solo applicando il colore rosso, perché rallenti e poi cali sensibilmente la curva dei contagi". E "dovremo passare le vacanze di Natale con la mascherina e solo con le persone che frequentiamo abitualmente".