Altri 634 italiani morti per Covid: indice di positività sotto il 10% e meno ricoveri

E' di 14.842 nuovi casi da ieri e 634 morti il bilancio aggiornato della pandemia da coronavirus in Italia. I dati del ministero della Salute, diffusi dalla Protezione civile, fanno registrare 149.232 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.L’indice di positività è sceso sotto il 10% fermandosi al 9,9%.Continua il calo del numero complessivo dei ricoveri in terapia intensiva (attualmente 3.345, -37 da ieri).Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei nuovi casi, si contano 3.145 nuovi casi in Veneto, 1.656 in Lombardia, 1.624 in Emilia Romagna.