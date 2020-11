Covid, dati terribili: 580 morti in un giorno, sempre più piene le terapie intensive

Dati terribili: sono 35.089 i casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 217.758 tamponi eseguiti.

La Regione che segna l'incremento maggiore di contagi è ancora una volta la Lombardia (10.955).

Le vittime salgono a quota 42.330, con altri 580 decessi. Le terapie intensive a livello nazionale aumentano di 122 unità, per un totale di 2.971.

I guariti nelle ultime 24 ore sono 17.734.

Dopo la Lombardia, è il Piemonte la Regione con il numero più alto di nuovi casi, con i suoi 3.659 contagi nelle ultime 24 ore. In Campania si segnalano altri 2.716 casi, in Veneto 2.763, in Emilia Romagna 2.430, in Lazio 2.608 e in Toscana 2.223.