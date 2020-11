Covid, altra giornata nera: 331 morti, nuovo picco di terapie intensive e ricoveri

Dati ancora molto brutti: sono 32.616 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 191.144 tamponi eseguiti. L'indice di incidenza è purtroppo aumentato ancora salendo al 17,04%.Nelle ultime 24 ore ci sono stati anche 331 decessi, dato in calo rispetto ai 425 di sabato. Aumentano di 115 unità i pazienti nelle terapie intensive (2.749 in tutto), mentre sono 1.331 i nuovi ricoveri negli altri reparti Covid.La Lombardia è la Regione col maggior incremento di nuovi casi (6.318), seguita da Campania (4.601) e Piemonte (3.884).Gli attualmente positivi in Italia sono 558.636, con un aumento di 26.100 da ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 6.183. I tamponi rispetto a sabato sono oltre 40mila in meno (ieri 231.673). Con 331 nuovi decessi, il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia è salito a 41.394.