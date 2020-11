Nella morsa del Covid: 425 morti, altro picco di ricoveri e terapie intensive

coronavirus

Sempre peggio: sono 39.811 i nuovi casi diin Italia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 425 morti che portano il totale delle vittime a 41.063 da inizio emergenza. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 231.673. Ci sono 2.634 ricoverati in terapia intensiva, con un incremento di 119 persone rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Italia sono 532.536 (+33.418), mentre i guariti 328.891 (+5.966 da ieri). Questi i dati elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile.

Per quanto riguarda le singole regioni, boom di nuovi casi in Lombardia (11.489 nuovi casi), 4.437 in Piemonte e 4.309 in Campania. 3815 nel Veneto e 2.618 nel Lazio. In Calabria ne sono stati riscontrati 392.