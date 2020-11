Il direttore dello Spallanzani: "Sul Covid stiamo scontando anche partite personali e politiche"

Troppe speculazioni che vanno ltre la scienza: "Sul virus si stanno scontrando ancora diverse partite personali, economiche e politiche, ma questo deve scomparire dal nostro tavolo. Quello che conta in questo momento è dire che siamo un esercito in campo contro un nemico subdolo, anche se la letalità è di gran lunga inferiore rispetto al passato".

Così il direttore sanitario dell'ospedale Spallanzani Francesco Vaia a 'Timeline' su Sky Tg24, in questi giorni di polemiche seguite al Dpcm e all'inserimento delle regioni in 3 fasce di rischio.

"È stata una scelta probabilmente difficile - aggiunge Vaia - A me non piace parlare di fasi, prima o seconda, ma siamo in un tempo profondamente diverso da quello che chiamiamo prima fase. I cittadini sono molto più pronti, più disponibili e conoscono meglio le regole alle quali si stanno sottoponendo con più serenità e rigore".

In ogni caso, "se non attendiamo almeno due settimane, non saremo in grado di verificare l'efficacia delle misure messe in campo".