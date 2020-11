Covid non si ferma: 353 morti e aumentano ancora i ricoveri e le terapie intensive

Dati ancora brutti sperando che la seconda ondata possa essere contenuta dalle nuove misure: sono 30.550 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 211.831 tamponi eseguiti. L'indice di invicenza è del 14.4% in leggero calo.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 352 per un totale di 39.764 dall'inizio della pandemia.

Con un incremento di 25.093 nelle ultime 24 ore, le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia sono 443.235. Di questi 22.116 sono ricoverati con sintomi e 2.292 sono in terapia intensiva. Inoltre, ci sono 418.827 persone in isolamento domiciliare.

Aumentano così ancora i ricoveri in ospedale, +1.002 in un giorno (ieri erano 21.114) e il numero delle persone in terapia intensiva, +67 in un giorno (ieri l'incremento era stato di +203).

I dimessi-guariti sono a quota 307.378 con un incremento di 5.103 rispetto a ieri.

La Regione più colpita è ancora una volta la Lombardia con 7.758 nuovi casi, seguita da Campania (4.181) e Piemonte (3.577).