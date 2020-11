Covid, la curva non si abbassa: 233 morti, aumentano ricoveri e terapie intensive

Sono 22.352 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi effettuati in calo a 135.731. I nuovi decessi sono 233.



Delle 396.512 persone attualmente positive, 19.840 sono ricoverate con sintomi, 2.022 in terapia intensiva e 374.650 in isolamento domiciliare. I ricoverati sono aumentati di 938 e le terapie intensive di 83.

La Regione con il maggior incremento di casi è la Lombardia: 5.278. In terapia intensiva sono ricoverati 2.022 pazienti (il giorno precedente erano 1.939).

Stabile il rapporto positivi-tamponi al 16,3% Rimane stabile il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%.

Se questo trend non sarà abbassato rischiamo di avere circa 6500 morti in un mese e 27 mila ricoveri ospedalieri e 800/900 in terapia intensiva i più a fine novembre.