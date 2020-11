Covid: 208 morti, aumentano ricoveri e terapie intensive, 29.907 positivi

In Italia ci sono 29.907 nuovi casi di coronavirus a fronte di 183.457 tamponi eseguiti (sabato l'aumento dei contagi era stato di 31.758 su 215.886 tamponi). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 208 decessi per un totale da inizio emergenza che sale a 38.826 vittime (mentre il giorno precedente i morti erano stati 297).

La Regione più colpita è la Lombardia con 8.607 nuovi casi.

In terapia intensiva 1.939 pazienti - Sono circa 32mila i tamponi in meno eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Entrambi i dati sono sostanzialmente stabili rispetto a sabato.

In Campania 3.860 nuovi casi - Nelle ultime 24 ore la Campania ha registrato 3.860 casi di positività al Covid, su 21.785 tamponi effettuati. Sono i dati resi noti dall'Unità di crisi. Di questi 3.686 sono sintomatici e 174 sintomatici. Il numero di positivi totali, dunque, viene aggiornato a 59.600, su 980.619 tamponi. Le persone decedute tra il 28 e il 31 ottobre, poi, sono 3 (676 in totale). I guariti, invece, sono 409.