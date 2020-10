Altro brutto balzo del Covid: 7332 nuovi contagi, 43 morti, aumentano i ricoveri

Dati sempre più brutti mentre c’è chi ha il coraggio di lamentarsi per alcune misure di contenimento: sono 7332 i nuovi casi di coronavirus in Italia.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 43 decessi, che portano il totale a 36.289 dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 152.196 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 539, con un incremento di 25 unità rispetto a ieri.Sono 92.445 gli attualmente positivi (+5.252 da ieri) e 244.065 guariti (+2.037). Sono i dati elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile.Per quanto riguarda le singole regioni, impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9).La magistratura di Atene aveva respinto ogni circostanza attenuante che poteva alleviare le pene detentive per i leader della formazione neonazista. Lunedì sera era stato respinto anche l'appello di Lagos, che aveva chiesto la ricusazione dei tre giudici del tribunale penale perché secondo lui "di parte". Gli imputati nel processo sono in tutto 68, accusati a vario titolo di "dirigere o appartenere a un'organizzazione criminale", omicidio, aggressione o possessione illegale di armi.