Covid, nulla di buono: 4.619 contagi, 39 morti, si riempiono le terapie intensive

I dati non sono buoni perché vanno rapporti al minor numero di tamponi. Ma il problema è che giorno dopo giorno le terapie intensive si vanno riempiendo e se non si corre ai riparti in poche settimane potrebbe non esserci più posto, soprattutto al centro-sud.



In Italia si sono registrati altri 4.619 casi di coronavirus (ieri erano stati 5.456) su 85.442 tamponi effettuati (ieri erano stati quasi 105mila).

Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 39, portando così il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 36.205. I guariti sono stati, invece, 891.

La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è stata la Lombardia (696).

Aumentano di 32 unità i pazienti nelle terapie intensive (452 in tutto), mentre le persone ricoverate negli altri reparti sono 302 più di ieri.