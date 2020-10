Crisanti sul Covid: "Dovevamo creare una muraglia invalicabile per la trasmissione del virus"

Lui è la voce critica del mondo della scienza, talora accuato di essere in incontentabile.

Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova: "A giugno avremmo dovuto creare una muraglia invalicabile per la trasmissione del virus investendo in sicurezza, sorveglianza attiva, tracciamento, migliorando l'app immuni e facendo più comunicazione per farla adottare."

L'intervista a Repubblica

Il microbiologo Crisanti aveva dichiarato a Repubblica: “Il mio piano sui tamponi ignorato. Mesi buttati e ora piangiamo”. “L’aumento dei test di questi giorni è un pannicello caldo. Volevo triplicarli, nessuno si è fatto vivo”.



Professore, ieri c’è stato un numero record di tamponi: oltre 125mila, 25mila in più rispetto al giorno prima. Sono sufficienti per intercettare e contenere il virus?

«Venticinquemila in più? Sono acqua fresca. O una pezza calda, se preferisce. Io ne suggerivo 3-400 mila al giorno».



Crisanti lamenta il fallimento del suo piano: