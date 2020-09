Covid-19: aumentano ancora i ricoveri e le terapie intensive. 1229 nuovi positivi

Nove morti e 1229 nuovi positivi. Sono questi i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute sull'epidemia di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 80.517 tamponi. Sale da 197 a 201 il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva.

Le regioni

Sono 141 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Liguria, secondo il bollettino diffuso oggi dalla Regione. Sono stati 2445 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, 269875 da inizio emergenza. Gli ospedalizzati sono 140, 2 in più di ieri. Di questi, 12 sono in terapia intensiva. Scendono i ricoveri nello spezzino: sono 79, 4 in meno di ieri. Di questi, 8 sono in terapia intensiva. Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore: le vittime da inizio emergenza sono 1582.

Resta elevato l'incremento giornaliero di contagi di coronavirus in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22 nuovi casi di positività al Covid-19 su 855 tamponi esaminati. Le persone sottoposte a test sono state complessivamente 80.736 mentre il totale dei positivi dall'inizio della pandemia sono 3.156. I pazienti ricoverati nei normali reparti degli ospedali sono 15 e 2 sono quelli che necessitano delle cure della terapia intensive. Ci sono altri 38 positivi in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I decessi restano fermi a 292. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.500 mentre quelle guarite 2.544.

Sono 115 in più rispetto a ieri i nuovi casi in Veneto, che portano a 24.979 il totale dall'inizio della pandemia. Lo rende noto il Bollettino regionale. Si registrano altri 2 decessi, 2.146 in totale. I soggetti attualmente positivi sono 2.984, 7.186 sono le persone in isolamento fiduciario. Negli ospedali sono ricoverati 154 soggetti; le terapie intensive registrano 21 ricoverati, di cui 15 positivi.