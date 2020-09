Covid-19, altri 1501 nuovi positivi ma aumentano ancora le terapie intensive

Sono 1.501 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su un totale di 92.706 tamponi effettuati. Sei le persone decedute. Lieve calo quindi rispetto a venerdì sia per contagi (ieri erano 1.616 ) sia per i morti (10), ma cresce di sette unità il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva. Complessivamente il numero delle vittime in Italia ha raggiunto quota 35.603.



Complessivamente i pazienti in terapia intensiva sono ora 182. I ricoverati con sintomi sono invece 1.951 (+1.002 rispetto a ieri), in isolamento domiciliare si trovano 35.370 persone (+627).

In Lombardia nessun decesso ma 269 nuovi positivi Nessuna regione fa registrare zero nuovi casi. La maglia nera va alla Lombardia con 269 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (27) mentre sale a 251 quello dei ricoverati negli altri reparti (+5) e non si registra nessun decesso. Il numero dei morti resta quindi a 16.896.