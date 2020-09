La virologa Gismondo: "Scientificamente infondato ipotizzare il vaccino Covid entro l'anno"

L'importante è avere in risultato sicuro, senza troppa frenesi: "Il vaccino ha bisogno dei suoi tempi. Per cortesia, non facciamo una corsa in avanti dicendo che vaccineremo già a fine anno: è un'utopia scientificamente infondata".

Lo sottolinea Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano, commentando la sospensione dei trial clinici sul vaccino AstraZeneca-Oxford per la reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione.

"Purtroppo nella scienza dire l'avevo detto è molto triste, perché in ballo ci sono la salute e le speranze della gente. Ma la notizia che AstraZeneca ha interrotto momentaneamente i test sul vaccino - prosegue Gismondo - dà credito a quanto detto da alcuni di noi, come l'immunologo Alberto Mantovani: il vaccino ha bisogno di tempi lunghi per essere sicuro, non si può abbreviare nessuna fase. Già nella fretta" dei test per arrivare prima possibile a un vaccino contro il virus Sars-Cov2 "abbiamo qualche caso da dover esaminare e approfondire per effetti collaterali e indesiderati: vogliamo ancora accelerare e rischiare?"

"Non si può illudere la gente", rimarca Gismondo. Non solo. "Così facendo, correndo, facciamo il gioco dei no vax e rischiamo vittime da mancate altre vaccinazioni come quella contro il morbillo e altre malattie trasmissibili prevenibili", conclude.