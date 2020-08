Silvestri tuona contro i complottisti: "Stanno tirando fuori la leggenda dei feti nei vaccini"

Purtroppo il web è pieno di bufale e personaggi squallidi che senza vergogna e dall’altro di non essere nulla se non dispensatori seriali di sciocchezze dano lezioni e riescono perfino a farsi il loro giro di boccaloni che vanno loro dietro."Pare che anche per Covid-19 stia tornando fuori la leggenda nera dei 'feti abortiti' nei vaccini, insieme a varie altre scemenze tipiche del più trito repertorio del complottismo di stampo 'nano-ciambottesco', stavolta in versione Torquemada".Lo scrive Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, in un post su Facebook. "Ma è mai possibile, dico io, che nel 2020, mentre la scienza sta facendo uno sforzo incredibile per sconfiggere la pandemia, compiendo ogni giorno importanti passi avanti, si debbano vedere certe robe, condite da centinaia se non migliaia di 'likes'?", si domanda l'esperto, prima di concludere: "Il giorno in cui daremo un taglio definitivo a questa robaccia sarà sempre troppo tardi".