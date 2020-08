Altra crescita dei contagiati dal Coronavirus: 947 nuovi positivi, 9 morti

Siamo in pieno agosto, nei giorni più caldi ma la crescita non si arresta, senza pensare che oggi emerge quello che accaduto più o meno dieci giorni fa: un altro forte aumento dei casi di coronavirus in Italia, dove si contano 947 nuovi positivi nelle ultime 24 ore nonostante il calo dei tamponi: ne sono stati effettuati 71mila, cioè 6mila in meno rispetto a giovedì.

Altre nove le vittime del Covid.

Secondo i dati del ministero della Salute la Lombardia torna a guidare la classifica dei nuovi malati (sono 174), seguita dal Lazio a 137 e dal Veneto a 116.

I dimessi e i guariti sono 274, portando il totale a 204.960. I ricoveri invece passano a 919 (+36), i ricoveri in terapia intensiva da 68 a 69 mentre le persone in isolamento domiciliare da 15.063 a 15.690.

Due regioni Covid free: Valle d'Aosta e Basilicata E' ancora quindi la Lombardia la regione che registra il maggior incremento di contagi (174) , prima del Lazio (137) e del Veneto (116)., Seguono l'Emilia Romagna (82) e la Toscana (79) e, più distanziata, la Campania (67). Sono due le regioni che secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, non registrano nuovi contagi: Valle d'Aosta e Basilicata. Numeri bassi anche per Calabria (2) e Molise (2), e per le province di Trento (4) e Bolzano (5).