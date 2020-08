Sileri replica a Salvini: "Con il lockdown salvate 600 mila persone, lo dice la scienza"

Una replica indiretta all'amico di Bolsonaro Salvini, quello che oggi va dicendo che Conte dovrebbe essere processato per aver sequestrato milioni di italiani dimenticando che il suo camerata brasiliano (e Trump) per aver scelto la linea negazionista hanno portato i loro paesi al record di contagi e di morti.

"Chiudere l'Italia fu una scelta coraggiosa, la migliore mai fatta. Ha fatto risparmiare circa 600mila vite. Non lo dico io, né il Governo italiano, ma lo dice la scienza. C'era chi di noi era favorevole a una chiusura più precoce, che preferiva aspettare i dati. In ogni caso ha rallentato notevolmente la diffusione del virus".

Così il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, durante il suo intervento a Timeline di SkyTg24 questo pomeriggio.

Il ministro si riferiva a diversi studi e ricerche di grandi centri che hanno calcolato l'impatto delle misure per frenare la pandemia.

Ha poi aggiunto: “Per l'autunno ci aspettiamo un passaggio lento del virus: avremo positivi, non necessariamente malati, molti asintomatici lo vediamo oggi. L'importante sarà controllare i focolai, come stiamo facendo in questi giorni".