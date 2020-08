Salgono i contagi: 402 nuovi positivi e 6 morti. 5 nella sola Lombardia

Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204.

I morti sono stati invece 6, di cui 5 in Lombardia. Il bilancio delle vittime da inizio pandemia è salito così a quota 35.187. I guariti sono stati 347. Sono i dati forniti dalla ministero della Salute.

Ci sono poi 762 pazienti ricoverati con sintomi negli ospedali italiani, 42 sono in terapia intensiva mentre 11.890 persone sono in isolamento domiciliare. Complessivamente sono attualmente positive in Italia, 12.694 persone.