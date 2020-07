Le poche cose che ora sappiamo con certezza del Covid 19

Le risposte infiammatorie sono un determinante fondamentale del quadro clinico di COVID-19. I sensori dell’immunità innata che attivano la risposta infiammatoria non sono stati del tutto definite. Si ritiene che recettori che avvertono l’infezione virale e il danno cellulare, quali infammosomi e Toll-like receptors, sono responsabili per la produzione da parte di cellule mieloidi di citochine infiammatorie, quali Interleuchina-1 (IL-1), IL-6, e chemochine. Alla base delle manifestazioni cliniche di COVID-19 vi è una sindrome di attivazione macrofagica e una tempesta citochinica. Queste sono alla base dell’insufficienza d’organo che caratterizza la forma più grave della malattia. L’identificazione del ruolo della risposta infiammatoria nella patogenesi ha aperto la strada allo sviluppo di strategie farmacologiche mirate a bloccare citochine e altri mediatori come il complemento usando farmaci biologici o glucocorticoidi, come discusso nel punto 8.

5. Perché insorgono trombosi

6. Strategie diagnostiche: più tamponi e cautela su test sierologici, non esistono “patenti di immunità”

L’identificazione dell’RNA virale utilizzando la tecnologia RT-PCR costituisce il fondamento della diagnostica. La ricerca dell’RNA virale avviene convenzionalmente nei tamponi utilizzando i tamponi nasali e, in presenza di tamponi negativi e evidenza clinica di malattia, a livello di lavaggio broncoalveolare. L’RT-PCR su tamponi costituisce un vero e proprio collo di bottiglia in particolare per tracciare l’infezione in modo sistematico. E’ auspicabile che lo sviluppo di metodologie diagnostiche su saliva possano consentire un uso su vasca scala e a basso prezzo di metodologie per identificare la presenza del virus.

A livello industriale e accademico sono stati messi a punto una grande quantità di test sierologici mirati a identificare la presenza di anticorpi diretti contro SARS-CoV-2. La quantità di test sierologici disponibili non ha precedenti in alcuna malattia infettiva e la qualità di molti di essi dal punto di vista della sensibilità e specificità è assai dubbia e discutibile. L’uso di test sierologici non può non tener conto del tempo tardivo di comparsa degli anticorpi, come misurabile con i saggi attualmente disponibili, e delle caratteristiche della risposta anticorpale stessa, che sulla base dei dati a tutt’oggi disponibili, non comporta una netta distinzione fra risposta IgM e IgG. I saggi sierologici appropriatamente validati sono essenziali per gli studi epidemiologici, per valutare la presenza di anticorpi nel plasma donato a scopo terapeutico come descritto sotto, per valutare la presenza di memoria immunologica e risposta ai vaccini. Inoltre i test sierologici possono costituire un utile diagnostico di accompagnamento nei pazienti con un quadro clinico di COVID-19 ma negativi ai test basati su RT-PCR. Al momento non ci sono dati disponibili che consentano di associare a un certo livello anticorpale, misurato con metodi quantitativi, un livello corrispondente di protezione nei confronti di una successiva esposizione a SARS-CoV-2. Perciò lo stato attuale delle conoscenze non consente di attribuire “patenti o passaporti di immunità”. In soggetti che non hanno avuto la malattia la presenza di anticorpi può dare la falsa percezione di essere immuni al virus e di non trasmettere la malattia e incoraggiare così comportamenti irresponsabili.

7. Aspetti clinici, un’infezione dai molti volti



L’infezione da SARS-CoV-2 si può presentare in una varietà di modi, in un certo senso ancora in via di definizione. Può essere asintomatica o presentare quadri che arrivano all’insufficienza di diversi organi vitali. Il tempo di incubazione è di 5,1 giorni (4,5-5,8). La disfunzione d’organo si può presentare con frequenza variabile. La acute respiratory distress syndrome (ARDS) è stata osservata con una frequenza che ha oscillato dal 3,4% a più del 10%. Nel nostro Paese è stato stimato che quasi il 70% dei pazienti ha sintomi moderati mentre circa il 30% richiede l’ospedalizzazione. I sintomi più comuni sono febbre, tosse, e perdita dell’olfatto e del gusto. Una parte dei pazienti ha sintomi gastrointestinali prima della comparsa dei sintomi respiratori. L’età dei pazienti e la presenza di altre patologie (ad esempio patologie cardiovascolari) sono fattori di rischio cruciali per lo sviluppo di patologia grave e morte.

Nei bambini è stata osservata successivamente all’infezione una nuova sindrome, chiamata Multisystem Inflammatory Syndrome – Children (MIS-C). E’ stata osservata inizialmente dai pediatri in Gran Bretagna che avevano osservato quadri clinici che ricordavano la sindrome di Kawasaki. La patogenesi di MIS-C e la sua rilevanza al di fuori dell’età pediatrica rimangono da definire, così come rimangono da definire a lungo termine le conseguenze di COVID-19 ad esempio a livello polmonare e cardiaco.



8. Cure: non vi è alcuna terapia specifica per COVID-19, ma alcune strade sono più promettenti



La terapia di COVID-19 di dimostrata efficacia si basa sulle strategie di supporto, incluso il supporto respiratorio e la gestione dell’insufficienza d’organo. In questo momento non vi è alcuna terapia specifica per COVID-19. Un primo passo nello sviluppo di una terapia specifica antivirale diretta contro SARS-CoV-2 è costituito da Temdesivir, che ha dato risultati positivi in un grande studio negli Stati Uniti. Clorochina e idrossiclorochina sono state ampiamente usate ma l’evidenza accumulata suggerisce scarsa efficacia e potenziali effetti collaterali importanti. L’evidenza che vi sia grande incidenza di complicanze tromboemboliche ha condotto all’uso di composti eparinici allo scopo di prevenire questi eventi. Sono oggetto di sperimentazione clinica strategie mirate a bloccare la cascata delle citochine (monoclonali anti-IL-1, anti recettore di IL-6, anti-IL-6 ecc.) o la cascata del complemento. Non sono al momento disponibili dati di grandi studi randomizzati che provino l’efficacia di questo approccio. Evidenze recenti indicano un significativo effetto protettivo di Desametasone se usato in una ben definita finestra di progressione della malattia. Il plasma arricchito di anticorpi da pazienti guariti è stato utilizzato in origine in Cina e successivamente in altri Paesi inclusa l’Italia. Si tratta di una pratica che risale all’inizio del ventesimo secolo alle radici dell’immunologia, praticata già nel caso di SARS e MERS. Al momento in due studi clinici randomizzati non si sono osservati benefici significativi, ma plasma e anticorpi monoclonali continuano a costituire una speranza importante per lo sviluppo di terapie efficaci.



9. Vaccini: la ricerca corre, ed è auspicabile che più di un vaccino si riveli efficace