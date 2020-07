Burioni ferma le voci: "Non ho alcuna intenzione di candidarmi o di ricoprire cariche"

Lopalco in politica? Possibile se no probabile. E lui il virologo più noto fin dai tempi Coin i duelli con i No vax?

"A scanso di equivoci, visto che qualcuno comincia a mormorare, preciso che - pur avendo la massima ammirazione per i cittadini che decidono di impegnarsi in prima persona in politica - io non ho alcuna intenzione di candidarmi o di ricoprire ulteriori cariche oltre a quella di Socio del Lazio Club Milano, che mi sta facendo soffrire abbastanza nelle ultime settimane".

Così Roberto Burioni su Facebook.