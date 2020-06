Pregliasco gela i faciloni: "L'immunità di gregge è una chimera"

Dall'indagine sierologica nazionale in corso, quanti italiani risulteranno essere stati contagiati dal coronavirus Sars-CoV-2? Il virologo Fabrizio Pregliasco dell'università Statale di Milano si aspetta "un 10% in Lombardia tra il 3 e il 5% altrove. L'immunità di gregge è una chimera - avverte in un'intervista a 'La Stampa' - Quindi in attesa del vaccino bisogna rispettare le regole per non trovarci al punto di partenza".Il virus che circolava mesi fa era più aggressivo di quello attuale? "A oggi sembrano ancora uguali - risponde l'esperto - anche se attendiamo di capire quanto sia diffusa la variante individuata a Brescia, che in vitro ha mostrato una minore capacità di replicazione. Ma se il virus genera meno casi gravi - sottolinea Pregliasco - è perché oggi riusciamo a far emergere anche asintomatici e paucisintomatici. Anche le mascherine e il distanziamento hanno fatto la loro parte. Ma attenzione: anche se inalato in piccole quantità il virus attecchisce. E può causare danni".