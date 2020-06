Galli sul turismo: "Non è pensabile ‘tamponare’ tutti alla frontiera, individuiamo i focolai prima che si diffondano"

“Non è pensabile e sarebbe anche inutile ‘tamponare’ tutti alla frontiera. Bisognerà fare molta attenzione, ci vuole un’attenta sorveglianza che colga l’apparire di eventuali focolai prima che si diffondano”: questo è il consiglio che l’infettivologo Massimo Galli dà a regioni come Puglia, Calabria e Sardegna per ricevere i turisti e per “vacanze serene”. Il professore della Statale, in un’intervista al Fatto Quotidiano, parla della necessità di maggiori controlli e dell’importanza di effettuare il “triplete”, il protocollo basato su tre test.



In questo paese sembra che ci sia un atteggiamento prevalente nelle autorità sanitarie a disincentivare il test sierologico. Un errore gravissimo, specie se non viene data al più presto la chiara indicazione che chi risultasse IgG positivo e tampone negativo può rientrare a svolgere le sue normali attività.



Il triplete è stato applicato alla Pirelli, ed è adottato in tutta Italia dalle società private. Ecco come funziona il test che fa parte dello studio epidemiologico avviato su quattro comuni lombardi da Galli.



Facciamo prima i test rapidi pungidito a tutti. Poi, solo ai positivi alla rilevazione di IgG o IgM (gli anticorpi stabili o quelli di inizio malattia, ndr) facciamo anche il test venoso quantitativo (stiamo utilizzando più di un metodo) e infine il tampone. Questi ultimi due esami li facciamo non solo ai positivi ma anche a un campione dei negativi al kit pungidito, come controllo. Il tutto, sottolineo, a spese del progetto, fino a che avremo donazioni per questa ricerca.



Il test terminato a Castiglione D’Adda è stato un successo.