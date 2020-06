A volte viene da pensare che siamo un paese che si merita Pappalardo

Ricapitoliamo: a metà giugno in Italia ci sono ancora circa 300 nuovi contagi al giorno che fanno in proiezione 9 mila in un mese.



Dire che la pandemia è finita o non più pericolosa è una stupidaggine, visto che in questi stessi giorni il virus sta facendo strage in America Latina, è tornato a colpire in Asia e in India e a Pechino hanno chiuso interi quartieri.

Eppure gli scienziati sono diventati menagrami o terroristi, visto che i morti di Bergamo sono stati già dimenticati e quindi è l’ora di aprire tutto.

L’altro giorno uno che è stato ministro dell’Interno e che vuole pieni poteri mentre parlava delle foto guancia a guancia con una fan domandava sbigottito: “E che non posso togliere la mascherina per fare un selfie con una signora?”.

Certo che no.

Poi in una manciata di giorni il ministro della Salute Speranza annuncia che l’Italia si è mossa in anticipo per garantire a tutti gli italiani, a cominciare dalle categorie più a rischio, il vaccino quando (come si spera) ci sarà e invece di essere ringraziato viene preso a insulti dal solito arcipelago No Vax, No Mask, complotto, no lobby delle industrie farmaceutiche, è solo un'influenza.

E infine ieri finale di Coppa Italia nei quali i protocolli sono stati violati in diretta tv con ammucchiate all’Olimpico e Napoli invasa di tifosi uno sopra all’altro senza mascherine, senza controllo e senza controlli.

Tutti a giustificare esclusi i soliti ‘terroristi’ che vogliono il rispetto delle regole perché il ‘popolo’ è stanco e ha bisogno di libertà.

Se le cose stanno così - e purtroppo stanno largamente così - significa che questo paese non solo si merita Pappalardo e il suo seguito complottardo, ma che meriterebbe di essere lasciato da solo ad affrontare il virus, visto che il ‘popolo’ farebbe meglio di quei terroristi dei virologi o degli infettivologi.

Usciremo migliori dalla pandemia? Vedendo tante scene sconsiderate e tante giustificazioni per chi non rispetta le regole si potrebbe dire di no.

Il Covid-19 è un complotto contro l’Italia per far comprare a prezzi stracciati le nostre aziende da cinesi e tedeschi, come blateravano alcuni gilet arancioni.

Oppure chissene frega, che è più semplice.

Abbasso la scienza viva il populismo sanitario.

(Gi. Vit.)