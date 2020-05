L'amarezza di Burioni: "Dopo i No-Vax dobbiamo combattere contro i No-Mask"

Ogni stagione ha i paladini dell’anti-scienza: "Ho combattuto per anni contro i no-vax, adesso è arrivato il momento dei no-mask. Ricordate che per il coronavirus vale lo stesso discorso che valeva per i vaccini: con la salute non si scherza".

Così il virologo Roberto Burioni su Facebook, a proposito delle tesi secondo cui la mascherina 'fa male' e non va indossata. Burioni posta la foto di un messaggio ricevuto da un'insegnante di fitness, che scrive, fra l'altro, 'prima si vaccini lei e i suoi familiari e i suoi compari della casta politica' e conclude 'un'ultima cosa, se la metta lei la mascherina'.