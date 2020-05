Salvini fa ancora il virologo e mente: "C'è una cura al plasma di cui non si parla..."

Che ne sa Salvini di Medicina? Un malato si rivolgerebbe a lui? E pure dall’alto della sua ignoranza scientifica e nonostante sia evidente che la terapia non è una invenzione lombarda ma un metodo usato da moltissimi anni in molti paesi del mondo, Capitan Nutella insiste a difendere una sperimentazione.



"C'e' una cura al plasma sperimentata non in uno scantinato ma in un ospedale pubblico come quello di Mantova e al Policlinico San Matteo di Pavia. Si tratta del plasma donato da malati di Covid guariti che, utilizzato per chi è ancora malato, stando a decine di interventi, dà risultati positivi. Non mi spiego il silenzio della televisione e dei grandi media. Forse perché, come ricorda il professore De Donno, il plasma costa troppo poco". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in una videointervista a Blogsicilia.it. "Spero che dagli ospedali lombardi questa possibilità di uscire da questo virus infernale arrivi a tutta l'Italia", ha aggiunto Salvini che poi si e' chiesto "perché, di fronte a un'evidenza scientifica che riguarda tanti casi risolti positivamente, ci sia un assordante silenzio da parte di tanti".

Il leader della lega ha quindi concluso: "Fossi il ministro della Salute o l'Istituto superiore di sanità farei degli approfondimenti perché in un momento così incerto avere una speranza di una buona notizia penso meriti tutta l'attenzione del mondo".

Premesso che non esiste alcun silenzio e che di questo tipo di terapia di discute da tempo, c'è da dire che il professor Pregliasco si era dichiarato sgomento per l'insopprtabile clila da stadio che c'era dietro questa sperimentazione.