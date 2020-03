Il tragico allarme dell'Agenzia del farmaco: c'è carenza di medicine negli ospedali

"L'improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell'epidemia ha generato delle carenze".

E' l'allarme lanciato dall'Agenzia italiana del farmaco che sottolinea di essere a lavoro con le aziende per mettere a punto "soluzioni eccezionali ed emergenziali".

Cresce il numero dei malati per il coronavirus in Italia, dove si contano 28.710 casi (+2.648), con 2.975 vittime (+475). I guariti sono 4.025 (+1.084). In Lombardia meno contagi ma aumentano i morti (1.959, +319 rispetto a ieri). Vertice a Palazzo Chigi tra Conte e i ministri economici: si lavora per le partite Iva e colf. Regione Molise: zona rossa in due Comuni.