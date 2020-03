Burioni critica Trump: "Fatale sottovalutare il coronavirus, gli Usa non hanno immunità"

Lui, il miliardario xenofobo, si era vantato delle sue conoscenze mediche ma nel frattempo ha ritardato i test pur dio non accettare quelli offerti dall'Oms in attesa di quelli di un laboratorio di Atlanta.

Il sovranismo prima della salute, ovviamente.

Ora fa lo stesso: “Signor Presidente, mentre tutti gli americani hanno un certo grado di immunità contro l'influenza stagionale, non esiste alcuna immunità contro questo nuovo coronavirus. Il virus è pericoloso, si diffonde molto rapidamente e penso che sottovalutare questa malattia infettiva sarebbe un errore fatale".

Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, rispondendo al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Trump ieri twittava: "Quindi l'anno scorso 37.000 americani sono morti per l'influenza comune. In media tra 27.000 e 70.000 all'anno. Niente è chiuso, la vita e l'economia continuano. In questo momento ci sono 546 casi confermati di CoronaVirus, con 22 morti. Pensaci!".