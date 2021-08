Arte e natura si abbracciano al Furlo nell’Appennino marchigiano

admpumiddle

Si rinnova un appuntamento molto frequentato e amato dai visitatori con la Land Art, quell’arte che si immerge e fonde con il paesaggio: è lanelle Marche, arrivata alla dodicesima edizione organizzata come sempre dalla Casa degli Artisti a Sant’Anna del Furlo, nel Comune di Fossombrone nella provincia di Pesaro e Urbino. Non pensate a una mostra d’arte consueta: qui ci si immerge in percorsi nella natura tra boschi, sentieri e opere pensate per il luogo.Il titolo di questo 2021 è “Cento passi, tre fontane, dieci trame” e l’appuntamento si dipana da sabato 21 agosto al 5 settembre. La Casa degli artisti, che vede come presidente Antonio Sorace e come cofondatrice Andreina De Tomassi, che ha tra i suoi principi fondanti “la salvaguardia della biodiversità, non solo vegetale, e la difesa dell’arte sostenibile”, ha selezionato più autori tramite “chiamate d’artista” e ha tre proposte: “Il cammino dell’arte” è un percorso ad anello in via di realizzazione che tra cinque anni avrà opere di cento artisti; “Tre fontane” sono tre opere in punti diversi di Niccolò Amadori, Antonio Sorace e Michele Picone; la mostra “Ricucire il mondo dopo il pandemonio”, che nella Galleria Elettra espone opere di arte tessile di undici artiste.Come sempre la Land Art al Furlo organizza anche presentazioni, incontri, performance e si conclude con una festa. Il parco di sculture, ricorda l’ufficio stampa, rimane aperto e si può visitare tutto l’anno.Per tutte le info, clicca qui Per partecipare alla giornata inaugurale del 21 agosto bisogna iscriversi all’associazione culturale “Casa degli Artisti” e si può fare anche sul posto: costa 10 euro.