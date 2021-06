Nasce la Soprintendenza speciale per il Recovery Plan

admpumiddle

Nasce con un dpcm approvato il 24 giugno dal Consiglio dei ministri la nuova Soprintendenza Speciale unica prevista dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza) e affidata alla direzione generale archeologia e paesaggio del ministero della Cultura.

La Soprintendenza resterà operativa fino al 31 dicembre 2026 e dovrà permettere un connubio difficile ma non impossibile: un percorso rapido e semplice alle autorizzazioni per le grandi opere previste dal Recovery Plan e garantire allo stesso tempo il massimo rispetto della tutela per il paesaggio e i beni del patrimonio archeologico e culturale italiano.

outstream

"Il ministero si riorganizza per affrontare le sfide del Recovery", commenta il ministro Dario Franceschini annunciando tra i grandi progetti della sua riforma l'arrivo di altri quattro musei nazionali autonomi – oltre ai già esistenti 40, fra musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura italiana – compreso un istituto completamente dedicato all'arte digitale, al quale affidare nell'idea di Franceschini "un ruolo strategico nelle scenario culturale contemporaneo, sempre più digitalizzato, connesso e globalizzato, in cui la stessa nozione di opera e di pubblico va inevitabilmente evolvendo".



Un occhio al futuro, e al digitale e l’altro alla tutela del passato. Infatti tra le riforme ci sarò anche il passaggio di livello per due aree archeologiche di assoluto prestigio: quella etrusca di Cerveteri, Tarquinia, nel Lazio e quella romana e medievale di Sepino in Molise, insieme alla Pinacoteca nazionale di Siena, scrigno di capolavori assoluti da Duccio di Buoninsegna a Simone Martini, fino a Pietro e Ambrogio Lorenzetti.

ad_dyn<

Il bando internazionale verrà lanciato nelle prossime settimane. Tra le novità: un Osservatorio per la parità di genere: composto da quindici membri che "avrà compiti di consulenza e supporto nell'elaborazione e attuazione di politiche per la parità di genere nei settori di competenza del ministero", ha dichiarato Franceschini.