Un anno di errori in geografia, a dominare la classifica degli 'asini' è Matteo Salvini

Il Coordinamento nazionale dei docenti di geografia raccoglie da anni sul suo sito i principali errori in materia dei personaggi pubblici, da politici a cantanti a giornalisti. Quest'anno, l'iniziativa è stata 'formalizzata' con un premio intitolato 'Noio volevan savoir' alla leggendaria frase di un disorientato (quanto digiuno in storia e geografia) Totò nel film 'Toto', Peppino...E la malafemmina' (1956).Sul podio, come era prevedibile, c'è il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, quello che solidarizzò 'con tutto il cuore' con 'gli amici libici' dopo l'esplosione del porto di Beirut, in Libano.Seconda posizione per Salvini che riferendosi al Piemonte e alla Val d'Aosta alluvionati, li ha collocati nel Nord Est. In terza posizione Vito Comencini (Lega), che l'8 gennaio, durante un intervento alla Camera, pronunciò il nome della rivista di geopolitica Limes (confine in latino) "laims" (lime) come l'agrume dei Caraibi. Nella classifica 'combinata', su 26 dichiarazioni rilevate, surclassa tutti, con 5 esternazioni, il Sen. Matteo Salvini insieme al suo partito.(come è riportata sul sito Sos Geografia

1° posto - On. Manlio Di Stefano 24 punti

4 agosto 2020 – Dopo la terribile esplosione di Beirut (Libano), il Sottosegretario agli Affari Esteri, Manlio Di Stefano (Movimento 5 Stelle), solidarizza con gli “amici libici”

2° posto - Sen. Matteo Salvini 16 punti

4 ottobre 2020 – Matteo Salvini pensa che Piemonte e Val d’Aosta siano nel Nord Est

3° posto - On. Vito Comencini 11 punti

8 gennaio 2020 – Il deputato Vito Comencini, durante un intervento in aula alla Camera, pronuncia il nome della rivista di geopolitica Limes (confine in latino) "laims" (lime) come l'agrume dei Caraibi

4° posto - Sen. Matteo Salvini 10 punti

26 febbraio 2020 – In un intervento a Genova l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini afferma che il Giappone confina con la Cina

5° posto - On. Giorgia Meloni 9 punti

19 novembre 2020 - L'On. Giorgia Meloni su La 7 confonde la Slovenia con la Slovacchia

6° posto - Area Metropolitana Firenze 7 punti

19 novembre 2020 – L’Area Metropolitana di Firenze, in una locandina riguardante il Covid , esplicita che è vietata la pesca dilettantistica in mare mentre invece è consentita a livello professionale !?!

6° posto - Google Maps 7 punti

6 dicembre 2020 – Google Maps Timeline continua da anni a rappresentare Marina di Carrara con una foto di Marina di Massa

6° posto - RAI Tg1 7 punti

13 maggio 2020 – TG1, intervista al ministro degli esteri tedesco: "Perché avete annunciato la riapertura dei confini con Francia, Svizzera e Austria ma non con l'Italia?" . Evidentemente l’intervistatore, pur lavorando nel più importante Tg italiano, non è al corrente che Italia e Germania non hanno confini in comune

6° posto - I ¾ degli statunitensi 7 punti

12 gennaio 2020 - Secondo un sondaggio condotto da Morning Consult commissionato dal quotidiano statunitense Politico , tre statunitensi su quattro non sanno collocare l’Iran sulla mappa geografica e alcuni di questi ritengono si trovi in Puglia

10° posto - Giovanni Toti (Presidente Liguria) 6 punti

1° maggio 2020 – Alla trasmissione “Dritto e Rovescio” su Mediaset, il Presidente della Regione Liguria , Giovanni Toti, sostiene che in Molise non c’è il mare

11° posto - Sen. Matteo Salvini 5 punti

24 marzo 2020 – Il Sen. Matteo Salvini , segretario della Lega, alla trasmissione “Carta Bianca” su Rai tre afferma : “L’anno scorso il PIL degli italiani sono stati 1 miliardo e 800 milioni di euro. La spesa pubblica sono 800 milioni di euro: i soldi ci sono”. - La spesa pubblica italiana, nel 2019, è stata di circa 900 miliardi di euro (per l’esattezza 877 miliardi di euro, non 800 milioni). I dati ufficiali Istat sul Pil, secondo l’ultimo rilevamento relativo al 2018 – per il 2019 ci sono solamente stime – ha toccato quota 1.756.982 milioni di euro.

11° posto - Lega Salvini Premier 5 punti

5 giugno 2020 – La Lega, in un manifesto che illustra un tour in Campania del suo leader Matteo Salvini, inserisce al posto del Vesuvio l’Etna

11° posto - Giacomo Talignani (Giornalista Repubblica) 5 punti

22 gennaio 2020 – Su Repubblica , il giornalista Giacomo Talignani , che firma l’articolo su Greta “A diciassette anni leader d’opinione a livello mondiale” afferma che Friday For Future ha smosso le coscienze di milioni di ragazzi in 224 differenti Paesi (?!?) ….. per la cronaca nel mondo gli Stati sono 196

14° posto - Nino Spirlì (Presidente Regione Calabria) 4 punti

20 novembre 2020 - Il Presidente della Regione Calabria Nino Spirlì dichiara a Radio Anch’io Rai che la Calabria è la terza regione italiana .....in ordine alfabetico (!?)

14° posto - On. Francesco Boccia (Ministro Affari regionali) 4 punti

16 aprile 2020 - Ospite a Cartabianca su Rai3, il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia (Partito democratico) ha erroneamente affermato che, che al contrario dell’Italia, l’Europa «non l’ha fondata l’Olanda» che ,peraltro, si chiama Paesi Bassi .

16° posto - La Lettura del Corriera della Sera 3 punti

6 dicembre 2020 – La Lettura del Corriere della Sera, a pag 21, in una bella infografica su “Le corone del mondo” inserisce la Danimarca tra gli Stati su cui formalmente regna ancora la Corona britannica

16° posto - Fabio Bogo (Giornalista di Repubblica) 3 punti

5 novembre 2020 – Su Green & Blue di Repubblica il giornalista Fabio Bogo confonde ettari (10.000 mq) con kmq (1.000.000 mq) in merito alla superficie della centrale solare più grande del mondo che sarà costruita in Australia . La centrale non sarà grande ,come dice lui, 10.000 kmq (ad esempio come la Basilicata) bensì 10.000 ettari cioè 100 kmq (ad esempio come il Comune di Novara)

16° posto - Giovanna Botteri (RAI Tg3) 3 punti

21 luglio 2020 – Nel Tg 3 delle 19 la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente Rai dalla Cina, afferma che in Afghanistan bisognerebbe vaccinare 40 milioni di bambini. Nel Paese asiatico secondo stime del 2018 (fonte Calendario Atlante De Agostini) gli abitanti sono 31,5 milioni.

16° posto - Donald Trump (Presidente degli USA) 3 punti

18 giugno 2020 - Tra le tante anticipazioni su Trump del libro “The Room Where It Happened” ,in uscita negli Usa a firma dell’ex Consigliere per la Sicurezza Nazionale John Bolton, l’autore racconta che una volta Trump gli chiese se la Finlandia facesse parte della Russia e che il Presidente americano ignorava che il Regno Unito possedesse armi atomiche

20° posto - On. Lucia Borgonzoni (Lega Salvini Premier) 2 punti

10 gennaio 2020 - La candidata alla Presidenza dell'Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni confonde Bologna con Ferrara

20° posto - Stefania De Lellis (Giornalista di Repubblica) 2 punti

9 gennaio 2020 – Su Repubblica del 9.01.2020 (pag 6/7) nell’articolo di Stefania De Lellis “Nella Dubai minacciata che teme per l’Expo” ,in un riquadro si afferma che l’area dell’Expo 2020 è di 438 kmq , il doppio del Principato di Monaco . Per la cronaca il Principato di Monaco ha una superficie di 2 kmq . Molto probabilmente la superficie dell’Expo sarà di 438 ha (ettari) e non kmq . Come accade a molti giornalisti, l’articolista ha confuso gli ettari con i kmq (1 kmq è uguale a 100 ha e cioè 1 milione di mq ) .

20° posto - RAI Tg1 2 punti

5 gennaio 2020 - Il Tg1 della Rai, in un'infografica sull'Asia occidentale, confonde la distribuzione degli sciti e dei sunniti.

26° posto - Enrico Franceschini (Giornalista del Venerdì di Repubblica) 1 punto

13 novembre 2020 – Nella sua interessante rubrica “L’espatriato” (sul Venerdì di Repubblica) il giornalista Enrico Franceschini , raccontando di un suo viaggio dalla California alle Figi, afferma di essere andato da Ovest verso Est (?) e di essere partito di martedì ed essere arrivato di lunedì (?) per aver superato la linea di cambiamento di data .E’ esattamente il contrario.

26° posto - Lega Salvini Premier

10 agosto 2020 – In un volantino elettorale la “Lega – Salvini Premier” colloca la città di Viareggio (Lucca) in Provincia di Pisa

26° posto - Repubblica

1 giugno 2020 – Repubblica in una articolo sugli spostamenti post Covid asserisce che il Friuli Venezia Giulia confina con la Croazia

26° posto - Cristina Zagaria (Giornalista del Venerdì di Repubblica)

31 gennaio 2020 – Sul Venerdì di Repubblica , a pag. 49, la giornalista Cristina Zagaria nell’articolo “Le mamme hanno fatto impresa” parla di Andorre . Ignoriamo se volesse riferirsi alle Azzorre oppure ad Andorra .