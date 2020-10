La Scala rinvia a data da destinarsi concerti e spettacoli per il Covid

Il Teatro alla Scala, con l’evoluzione sempre più allarmante della situazione sanitaria a Milano, ha rinviato a data da destinarsi una serie di spettacoli in programma.

Fra questi, riprenderanno in data da definire, le quattro rappresentazioni per bambini de La Cenerentola, i tre concerti diretti da Giovanni Antonini nonché quello per famiglie “Un coro in città”. Rinviati anche i due recital di canto in programma il 19 novembre e il 3 dicembre, il primo con Sabine Devieilhe e il secondo con Simon Keenlyside.

La direzione del teatro lirico informa anche che, a causa delle ultime misure anti Covid della Regione Lombardia che limitano orari e spostamenti, le recite de La Boheme, in scena dal 4 al 17 novembre, saranno anticipate alle 19,30, ricordando comunque che la normativa regionale prevede il rientro al domicilio con autocertificazione anche dopo le 23,30.

Tutti gli altri spettacoli in programma sono confermati nei giorni e orari annunciati, mentre per quelli rinviati tutti gli spettatori in possesso di biglietto riceveranno dalla direzione del teatro una comunicazione con le informazioni per le modalità di rimborso.